بالفيديو...أسطول المحيط الهادئ يطلق صاروخا مجنحا في بحر أوخوتسك

وذكرت الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الشرقية أن الهدف كان يحاكي سفينة العدو الافتراضي التي كانت تبعد 150 كيلومترا عن "تومسك". وتحرك الغواصون بشكل خفي إلى مواقع الإطلاق من أجل تنفيذ المهمة المحددة في التدريب، وابتعدوا عن الهدف بعد تدميره بشكل خفي أيضا. وتمكن الصاروخ من إصابة الهدف بنجاح.

وساعد الطراد الغواصة 10 سفن وسفن مساعدة في تنفيذ المهمة وشاركت مقاتلات "ميغ-31" وطائرات بدون طيار في التدريبات.

كي-150 "تومسك" طراد غواصة من مشروع 949أ "أنتي" ويحتوي على مفاعلين نووين قوتهما 190 ميغاواط. وهو مزود بصواريخ مجنحة أسرع من الصوت "غرانيت" وبطوربيدات وبألغام.