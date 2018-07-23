مجلة: البنتاغون يرتجف خوفا من السلاح الروسي الجديد

وكتبت مجلة Contra Magazin: "البنتاغون يرتجف". إن قلق الجيش الأمريكي الشديد يدل على أن الولايات المتحدة لا تملك سلاحا يواجه السلاح الروسي الجديد.

ومن هذه الأسلحة الصاروخ المجنح العابر للقارات ذو المدى غير المحدود ومحرك نووي "بوريفيستنيك" الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية مؤخرا.

وقال الجنرال لوري روبينسون رئيس القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية الشمالية: "صواريخ روسيا المجنحة الحديثة قادرة على تدمير أهداف في أمريكا الشمالية وعلى مسافة غير مسبوقة".

وأشارت المجلة إلى أن هذه الصواريخ تشكل خطرًا على الولايات المتحدة، ليس فقط لأنه يمكن إطلاقها من مسافة بعيدة، ولكن أيضًا لأنه من الصعب اكتشافها باستخدام الرادار.

وختمت المجلة قائلة ولكن الصاروخ النووي "بوريفيستنيك" ليس السلاح الوحيد الذي عرضته وزارة الدفاع الروسية".