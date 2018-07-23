دبي تحتضن مؤتمري "تكنولوجيا وعمليات المروحيات" و"الأمن العسكري والوطني" في نوفمبر

يستضيف "معرض دبي للهليكوبتر 2018"، خلال دورته السابعة المقررة بين 6 و8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مؤتمري "تكنولوجيا وعمليات المروحيات"، و"الأمن العسكري والوطني".

القاهرة-سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الاثنين، سيسلط المؤتمران الضوء على مجموعة واسعة من القضايا الحيوية، لاسيما نمو استثمارات الهيئات الحكومية والخاصة حول العالم في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل إنترنت الأشياء والروبوتات

والذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة، فضلا عن استخدام المروحيات المتطورة في العمليات المختلفة.

وسيركز "مؤتمر الأمن العسكري والوطني" على عدة مواضيع مهمة، كمكافحة الجرائم الدولية، وذلك من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون والتنسيق بين الوكالات خلال الفعاليات العالمية الكبرى، وسبل تعزيز العمليات الأمنية المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.

© Sputnik . Evgeniy Biyatov معرض دبي للطيران: الكشف عن مقاتلة تتميز بذكاء قتالي

وسيشكل مؤتمر "تكنولوجيا وعمليات المروحيات" منصة مثالية للمعنيين تتيح لهم فرصة التواصل وبناء شراكات تجارية جديدة، حيث سيجمع أبرز صناع القرار وأهم المتخصصين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاستكشاف أحدث المنتجات والخدمات

والتقنيات المتقدمة في مجال صناعة الطائرات المروحية المخصصة للأغراض التجارية والعسكرية والدفاع المدني.

ونقلت الوكالة، عن المدير العام لمجموعة "دوموس"- الجهة المنظمة لـ "معرض دبي للهليكوبتر 2018"، قوله: "إن المؤتمرين سيسلطان الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في مجال تكنولوجيا المروحيات والفرص والتحديات في هذا الصناعة".

وأوضح أن المشاركين سيتمكنون من استكشاف آفاق النمو، من خلال استقطاب نخبة من الرواد وصناع القرار والمعنيين تحت مظلة واحدة، لمناقشة أهم المواضيع الاستراتيجية والتقنيات المبتكرة ذات الصلة.