دخول سفن الناتو إلى ميناء أوديسا الأوكراني

وجاء في بيان البحرية الأوكرانية "دخلت سفن المجموعة البحرية الدائمة الثانية والمجموعة البحرية المضادة للألغام في زيارة إلى ميناء أوديسا".

© AFP 2018 / Aleksandr Gimanov تجزئة أوكرانيا تبدأ من أوديسا

وأشارت البحرية الأوكرانية إلى وصول 6 سفن: الفرقاطة الهولندية "دي رويتر" والفرقاطة التركية "فاتح" والفرقاطة الرومانية "ريغل فيرديناند" وسفينة الدعم الألمانية "راين" وكاسحة الألغام التركية "أنامور" وكاسحة الألغام الرومانية "لوبو دينسكو".

وتجدر الإشارة إلى أن السفن ستجري تدريبات "PASSEX" في البحر الأسود، بالاشتراك مع القوات البحرية الأوكرانية.

ومن الجدير بالذكر أن المناورات الأوكرانية الأمريكية البحرية كانت قد انتهت الأسبوع الماضي. وقد انطلقت المناورات يوم 9 تموز/ يوليو في أوديسا. وشارك فيها آلاف العسكريين من 19 دولة. وتم استخدام السفن البلغارية والأمريكية والأوكرانية والتركية.

وكانت كييف قد أعلنت مرارا عن سعيها لتصبح عضوا في حلف الناتو. وأكد الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو أنه لا يشك في واقعية مثل هذا السيناريو.