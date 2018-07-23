دخول سفن الناتو إلى ميناء أوديسا الأوكراني

وجاء في بيان البحرية الأوكرانية "دخلت سفن المجموعة البحرية الدائمة الثانية والمجموعة البحرية المضادة للألغام في زيارة إلى ميناء أوديسا".
وتجدر الإشارة إلى أن السفن ستجري تدريبات "PASSEX" في البحر الأسود، بالاشتراك مع القوات البحرية الأوكرانية.
ومن الجدير بالذكر أن المناورات الأوكرانية الأمريكية البحرية كانت قد انتهت الأسبوع الماضي. وقد انطلقت المناورات يوم 9 تموز/ يوليو في أوديسا. وشارك فيها آلاف العسكريين من 19 دولة. وتم استخدام السفن البلغارية والأمريكية والأوكرانية والتركية.
وكانت كييف قد أعلنت مرارا عن سعيها لتصبح عضوا في حلف الناتو. وأكد الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو أنه لا يشك في واقعية مثل هذا السيناريو.
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