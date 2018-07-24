مناورات روسية واسعة النطاق مع رماية بالذخيرة الحية في إقليم ما وراء البايكال

انطلقت في المنطقة العسكرية الشرقية الروسية، اليوم الثلاثاء 24 تموز/يوليو، مناورات ميدانية واسعة النطاق بالمدفعية، بمشاركة حوالي 8 آلاف عسكري من الوحدات الفرعية للمدفعية وتشكيلات الصواريخ، وذلك للتدريب على الرماية بالذخيرة الحية.

خاباروفسك — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الشرقية، اليوم، في بيان بهذا الشأن: "بدأت الوحدات الفرعية للمدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية في تنفيذ المهام النارية في ميادين الرمي التابعة للمنطقة. ويشارك في هذه التدريبات ما يقرب من 8 آلاف عسكري وحوالي ألفي قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها أحدث منظومات الصواريخ التعبوية التكتيكية من طراز "إسكندر" وراجمات القذائف الصاروخية ذات عيار كبير من طراز "أوراغان" وراجمات القذائف الصاروخية الحديثة من طراز "تورنادو- غي"، بالإضافة إلى مدافع مدفعية الميدان المتمثلة في مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" و"أكاتسيا" ومدافع الهاوتزر المحمولة من طراز "مستا — بي".



يذكر أن أطقم مدافع مدفعية الميدان وراجمات القذائف الصاروخية ومدافع الهاون ستشارك في عدة مناورات تكتيكية مع الرماية بالذخيرة الحية.واعتمادا على نتائج هذه التدريبات الميدانية سيتم تقييم قدرة الوحدات الفرعية على سرعة التصرف والحركة، بالإضافة إلى كيفية قيامها بتنفيذ المهام في ظروف ميادين الرمي غير مألوفة.