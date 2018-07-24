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12:39 24 يوليو/ تموز 2018
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    منظومة الدفاع الجوي السوفييتية

    أحدث نسخة من "تونغوسكا" قادرة على إغراق الناتو في موجة من النيران

    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    رصد عسكري
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    يوجد في ترسانة الجيش الروسي، وفقا للبيانات المفتوحة، أكثر من مائتين ونصف بندقية ذاتية الدفع المضادة للطائرات "تونغوسكا".

    وعلى الرغم من أن هذه المنظومة دخلت الخدمة في الثمانينات، فإنها لا تزال تعتبر الأفضل في العالم. وسر هذا الاعتراف بسيط — المصممون الروس يطورونها باستمرار.

    منظومة الدفاع الجوي السوفييتية الأسطورية شيلكا
    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    روسيا تقوم بتحديث الذخيرة الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي السوفييتية الأسطورية " شيلكا"

    على سبيل المثال، تحتوي النسخة الأحدث 2إس6أم1 "تونغوسكا أم1" على نظام تحديد الهدف من الجيل الجديد. ونظرًا لوجود قناة تصوير حراري وإمكانية التتبع التلقائي للأهداف، فقد تحسنت بشكل كبير قدرات الاكتشاف وتتبع طائرات العدو والمروحيات التكتيكية للعدو، ليس فقط في الليل، ولكن أيضًا في الظروف الجوية السيئة، وفقا لفيستنيك موردافي

    والسلاح الرئيسي في "تونغوسكا أم1"هو 8 صواريخ ومدفعين رشاشين مزدوجي الماسورة من عيار 30 ملم. الذخيرة — 1904 طلقة. والمعدل الإجمالي للإطلاق يصل إلى 5000 طلقة في الدقيقة الواحدة.

    وتسمح الصواريخ بإصابة أهداف العدو على بعد من 200 و 10000 متر وعلى ارتفاعات تتراوح بين 15 و 3500 متر.

    2إس6أم1 قادرة على كشف طائرات العدو على بعد 18 كيلومترا ومرافقتها على بعد 16 كيلومترا.

    وتصل سرعة المنظومة إلى 70 كم / ساعة على الطريق السريع، وإلى نحو 40 كم / ساعة على طريق ترابي. الطاقم — 4 أشخاص.

     

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    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, روسيا
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