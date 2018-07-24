تعطل المحرك في أحدث مدمرة أمريكية خلال الاختبارات

بقيت القوات البحرية الأمريكية حتى نهاية فصل الخريف دون أحدث مدمرة صاروخية "شبح" "مايكل مونسور"، التي كان من المقرر أن تدخل الخدمة في الأيام المقبلة.

وقال الأميرال وليام غالينيس: "إن أحد محركات السفينة تعطل في آخر الاختبارات".

© Sputnik . The courtesy of the Russian Navy's Information and PR Service من سينتصر المدمرة الأمريكية "زوموالت" أم الطراد الروسي "بطرس الأكبر"

ونقلت Popular Mechanics عن القائد العسكري: "لسوء الحظ، في نهاية الاختبارات، وجدنا مشكلة في أحد المحركين التوربينين الرئيسيين، الذي يتحكم بإحدى المولدات الرئيسية، ونحن مضطرون إلى تغييره".

وأظهر الفحص تلفاً للشفرات في إحدى التوربينات الغازية MT30 التي تنتجها شركة Rolls-Royce ، وتكلفة الواحدة منها حوالي 20 مليون دولار. ولم يحدد متى يخطط للقيام بالإصلاحات. حاليا ، المدمرة موجودة على ساحل المحيط الأطلسي في ولاية ماين الأمريكية. ومن المقرر أنها ستذهب بحلول نهاية الخريف إلى سان دييغو، حيث يجب أن تخضع العام المقبل لاختبارات أنظمة السفن القتالية. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بعد يوم واحد فقط من بدء اختبارات المصنع، اضطرت "مايكل مونسور" إلى العودة إلى حوض بناء السفن بسبب مشاكل بالكهرباء.

وتنتمي هذه المدمرة إلى فئة "Zumwalt" ، وهي أكبر سفينة أمريكية. وتبلغ تكلفتها 4.4 مليار دولار على الأقل.