مروحيات سرية سورية تقدر على "خرق إلكترونيات العدو بالنار"

أفادت معلومات نُشرت في ربيع عام 2018 عن وجود مروحية روسية مزودة بجهاز للتشويش الإلكتروني يتميز بفاعلية عالية في سوريا.

أفادت معلومات نُشرت في ربيع عام 2018 عن وجود مروحية روسية مزودة بجهاز للتشويش الإلكتروني يتميز بفاعلية عالية في سوريا.

© Sputnik . Lesja Poljakova الجيش الروسي يحصل على طائرات مجهزة بعتاد "خفي"

وزودت هذه المروحية وهي من طراز "مي-8" بجهاز "ريتشاغ-أ في". ويقدر هذا الجهاز وهو من صنع روسي، على تعطيل إلكترونيات الطائرات والصواريخ (أو "خرقها بالنار" وفقا لتعبير موقع "فيستنيك").

وأخيرا بات معلوما أن القوات الجوية السورية تملك معدات مماثلة وهي من صنع كوري شمالي.

ويُعتقد أن القوات السورية حصلت على هذه المعدات التي تظل تحاط بالسرية الشديدة، قبل بدء أحداث الحرب ضمن شحنة أسلحة وأنظمة إدارة نيران الدبابات وصواريخ تكتيكية وصواريخ مضادة للدبابات وصلت من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.