الكونغرس يجمد إمدادات "إف-35" إلى تركيا

جمد الكونغرس الأمريكي إمدادات المقاتلات من الجيل الخامس "إف-35" إلى تركيا، بسبب عزم أنقرة شراء منظومة الدفاع الجوي "إس-400" تريومف، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن تايمز".

وأشارت الصحيفة إلى إدخال هذا التعديل على ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019، وتمت الموافقة عليه من قبل الكونغرس.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي حول مصير " إف-35 " بعد تحليل البنتاغون لنتائج إلغاء الإمدادات.

وأعلنت صحيفة "هيل" أن البنتاغون سيقدم تقريرا للكونغرس خلال 90 يوما، حول مدى تأثير إيقاف مشاركة تركيا في برنامج "إف-35" على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، إضافة إلى مخططات شراء "إس-400" الروسية.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أعضاء الكونغرس، في وقت سابق، إلى التخلي عن فكرة حظر إمدادات "إف-35".

وكانت تركيا وروسيا قد وقعتا على اتفاقية قرض لشراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400"، إضافة إلى الاتفاق على التعاون التكنولوجي في مجال تطوير إنتاج "إس-400" في تركيا.

وأعربت أمريكا وغيرها من أعضاء الناتو مرارا عن عدم رضاهم بإمدادات المنظومة الروسية إلى تركيا.