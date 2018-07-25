الكونغرس يجمد إمدادات "إف-35" إلى تركيا

وأشارت الصحيفة إلى إدخال هذا التعديل على ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019، وتمت الموافقة عليه من قبل الكونغرس.إف-35" بعد تحليل البنتاغون لنتائج إلغاء الإمدادات.
وأعلنت صحيفة "هيل" أن البنتاغون سيقدم تقريرا للكونغرس خلال 90 يوما، حول مدى تأثير إيقاف مشاركة تركيا في برنامج "إف-35" على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، إضافة إلى مخططات شراء "إس-400" الروسية.
ودعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أعضاء الكونغرس، في وقت سابق، إلى التخلي عن فكرة حظر إمدادات "إف-35".
وكانت تركيا وروسيا قد وقعتا على اتفاقية قرض لشراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400"، إضافة إلى الاتفاق على التعاون التكنولوجي في مجال تطوير إنتاج "إس-400" في تركيا.
وأعربت أمريكا وغيرها من أعضاء الناتو مرارا عن عدم رضاهم بإمدادات المنظومة الروسية إلى تركيا.
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