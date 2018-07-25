روسيا تبتكر "قائد" البحار

يعتقد خبراء المجلة الأمريكية "ميليتري ووتش" أن المدمرة الروسية الثقيلة "ليدر" من مشروع 23650 ستغير الوضع في البحر.

وأشار خبراء مجلة "ميليتري ووتش" إلى أن المدمرة الروسية "ليدِر" (القائد) ستكون أكثر سفينة حربية مدججة بالسلاح في العالم.

ولفت الخبراء الانتباه إلى أن السفينة ستزود بمنظومات الدفاع الجوي " إس-500 " ومنظومة "ريدوت"، اللتين ستستخدمان لاعتراض الهجمات الجوية.

كما ستكون "ليدر" قادرة على حمل الصواريخ المجنحة "كاليبر" والصواريخ الفائقة لسرعة الصوت "تسيركون" ومنظومة المدفعية الصاروخية "بانتسير-إم".

وأفادت المجلة أن المدمرة ستزود بـ200 قاذفة عمودية لإطلاق الصواريخ المختلفة، المضادة للطائرات والغواصات، إضافة إلى الإطلاق تحت الماء. كما يسمح النظام بتنفيذ "الإطلاق البارد"، عندما يتم تشغيل المحرك بعد إطلاق الصاروخ.

وكل ذلك سيجعل من المدمرة أثقل وأخطر سفينة حربية في العالم، حسبما أكد خبراء "ميليتري ووتش".

وخلصت المجلة إلى أن مثل هذا الابتكار سيمنح البلاد صفة إحدى أكبر القوى البحرية في العالم.