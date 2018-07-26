خصالها لا تدع خيبة الأمل تتسرب إلى جنود المدفعية السورية

ويُعتقد أن هذا المدفع يمثل نظام المدفعية الأكثر انتشارا في القوات السورية.

​

واحتوت ترسانة الجيش السوري على 800 مدفع من طراز "إم-46" قبل بدء أحداث الحرب في عام 2011، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية. والأغلب ظنا أن الجيش السوري يظل يحتفظ بغالبية هذه المدافع.

ويعتبر مدفع "إم-46"، وهو من عيار 130 ملم، من أصناف السلاح العتيق. وتوقفت روسيا عن إنتاج هذه المدافع في عام 1971. ولا تحل، مع ذلك، خيبة الأمل منها بجنود المدفعية السورية، وكذلك حال جنود مدفعية العديد من الدول الأخرى.

وأبرز ما يتمتع به مدفع "إم-46" هو مداه الذي يصل إلى 27490 مترا. وقد أبدعت إيران والصين القذائف الصاروخية لهذا المدفع التي يصل مداها إلى 37000 و44000 متر على التوالي.

ويزن هذا المدفع 7700 كيلوغرام، ويستطيع إطلاق 8 طلقات في الدقيقة. ويمكن نقله بسرعة 50 كيلومترا في الساعة.