بفضل "الأفعى" تعمل الدبابات السورية بفاعلية في الليل

ويتم تركيبها في دبابات "تي72إم1" و"تي-72أ في" و"تي-55أ" و"تي-55إم في".

© Sputnik . خصالها لا تدع خيبة الأمل تتسرب إلى جنود المدفعية السورية

يذكر أن هذا الجهاز وهو من إنتاج أحد مراكز البحث العلمي بدمشق، دخل الخدمة في القوات السورية منذ عامين، وأكد خلالهما مواصفاته العالية.

ويحتوي جهاز "الأفعى" على المحساس الحراري الذي رفع مدى رؤيته بالليل إلى 4 كيلومترات.

ولا يتأثر المحساس الحراري بما يظهر في ميدان القتال من معوقات تشويشية، ويتيح اكتشاف حتى القناصين المختبئين.

وطالما كان وجود المحساس الحراري محصورا في دبابات الجيش السوري التي تم تحديثها في بداية تسعينات القرن الماضي بمساعدة الخبراء الإيطاليين.

كما توجد التقنيات الراقية من هذا النوع في دبابات "تي-90أ" و"تي-72بي3" التي وصلت إلى سوريا من روسيا، كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء موردوفيا الروسية.