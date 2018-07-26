الطيارون الشجعان السوريون يلقون القنابل عند حدود إسرائيل

ولا تجاري طائرة "إل-39" غيرها من الطائرات التابعة لسلاح الجو السوري مثل "سو-22" أو "سو-24" في السرعة، وتحمل القليل من الذخائر، وتكاد لا تقدر على الدفاع عن النفس ولكنها تصلح للعمل بفاعلية في مجال ضيق على مقربة من دولة تضمر العداء لسوريا هي إسرائيل.

وخصصت طائرة "إل-39" أصلا لغرض التدريب. ويشار إلى أن مَن يحارب في سماء سوريا بواسطة هذه الطائرة فهو يعرّض نفسه لخطر مميت، إذ أنه قد يتعرض إلى هجوم يشنه صاروخ أو طائرة حربية إسرائيلية بالإضافة إلى نيران الإرهابيين.

وتواصل طائرات "إل-39" السورية، مع ذلك، طلعاتها التي تستهدف مواقع الإرهابيين على مسافة 500 متر من حدود إسرائيل وفقا لإفادة الموسوعة العسكرية السورية. ويدل ذلك، في رأي خبراء عسكريين، على مهارة الطيارين السوريين بالإضافة إلى بسالتهم.