الجيش السوري يغنم نسخة يتيمة من راجمة الصواريخ "غراد"

ومن بين أبرز غنائم "قوات النمر" التي تظهر في صور نُشرت على شبكة الإنترنت، راجمة الصواريخ من طراز "غراد".

militants in central quneitra begin handing over heavy weapons to army pic.twitter.com/79RHsIm8b1 — watanisy (@watanisy) July 25, 2018

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واللافت للنظر أنها موضوعة في سيارة "كاماز-43118" في حين توضع راجمات الصواريخ "غراد" من صنع روسي في سيارات "كاماز-5350". وفي وقت سابق استخدمت سيارات "أورال-375" لحمل راجمات الصواريخ "غراد". والأغلب ظنا أن الإرهابيين تمكنوا في وقت ما مضى من انتزاع راجمة "غراد" التي تحملها سيارة "أورال" من القوات الحكومية، ثم قرروا نقلها إلى سيارة "كاماز".

مهما يكن الأمر فإن مختطفي هذه الآلية لم يتمكنوا من تجنب الهزيمة.

يذكر أن راجمات الصواريخ "غراد" تعتبر من أكثر أنظمة المدفعية الصاروخية انتشارا في الجيش السوري في الوقت الراهن. وتوضع نسختها الأحدث "9كا51" في سيارة "أورال-4320-31".

وإجمالاً، يحتفظ الجيش السوري بـ200 راجمة صواريخ من طراز "غراد" على أقل تقدير، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.