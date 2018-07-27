العسكريون العراقيون معجبون بمدفع رائع بدأ مشواره القتالي في كوريا

واستُخدِم هذا المدفع في العراق خلال الحرب ضد الإرهاب. ونالت قدرته الرائعة إعجاب مستخدميه.

احد اندر انواع المدافع المستخدمه في العراق🇮🇶 خلال الحرب ضد الارهاب هو KS-19 100mm مدفع رائع استخدم في اشهر الحرب الاولى ضد داعش الارهابي



لكن اعداده القليلة المتبقية في العراق لم تسمح بـأعادة الكثير منه + عدم توفر الذخائر و قطع الغيار pic.twitter.com/aEjRcJiuSp — KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) July 25, 2018

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وكانت مدافع "كا إس-19" وهي من صنع سوفيتي، تشكل عصب مدفعية الجيش العراقي المضادة للطائرات خلال الحرب مع إيران.

ولم يتسنَ إعادة الكثير من هذه المدافع للخدمة في الجيش العراقي المعاصر لعدم توفر الذخائر وقطع الغيار اللازمة.

ودخل مدفع "كا إس-19" الخدمة في الجيش السوفيتي قبل 70 عاما. وكان بإمكانه تدمير أهداف جوية تطير على ارتفاع يصل إلى 15000 متر بسرعة 1200 كيلومتر في الساعة. كما كان بمقدوره تدمير أهداف أرضية على مسافة 21000 متر.

ويستطيع مدفع "كا إس-19" إطلاق 15 طلقة في الدقيقة.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مدفع "كا إس-19" بدأ مشواره القتالي في كوريا، وأشارت إلى أن هذا المدفع وهو من عيار 100 ملم، يقاتل الإرهابيين في سوريا في الوقت الراهن.