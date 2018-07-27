إحضار صاروخ قادر على تدمير بوارج حربية إلى سوريا

ليس سرا أن بعض أصناف السلاح والعتاد العسكري الروسي الجديدة موجودة في سوريا.

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية ذلك ولكنها تحجم عن إعلان التفاصيل. ومَن يمعن النظر في صور ومقاطع فيديو تُلتقط في سوريا فيمكنه أن يرى معدات عسكرية أو ذخائر لم تظهر من قبل.

وهكذا ظهر في مقطع فيديو التقِط أثناء زيارة أحد قادة الجيش السوري لقاعدة حميميم العسكرية، صاروخ فرط صوتي روسي من طراز "إكس-31أ" حسب جريدة التقارير العسكرية الروسية.

ويعتبر صاروخ "إكس-31"، وهو صاروخ موجه من فئة جو-أرض يصل مداه إلى 250 كيلومترا، من أسلحة مقاتلات "ميغ-29" و"سو-27" و"سو-30إس إم" و"سو-34".

أما صاروخ "إكس-31أ" الذي تم رصده في قاعدة حميميم فهو من فئة الصواريخ المضادة للسفن العسكرية. وأجري اختبار على صاروخ من هذا الطراز في بحر قزوين مؤخرا.

ويتمتع هذا الصاروخ بما يمكِّنه من الإفلات من نيران مضادات الطيران وإصابة أهداف بحرية بدقة مثل السرعة الفائقة التي تعادل مثلي سرعة الصوت وقدرة رائعة على المناورة.