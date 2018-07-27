بالفيديو..."سو-34" تغرق سفينة في بحر قزوين

ونشر الفيديو في الإنترنت. ويظهر في الفيديو لحظات استهداف الطائرات الأهداف وعمل الطيارين أثناء الطيران وكذلك الطائرات دون طيار.

وتم تصميم الصاروخ التكتيكي المضاد للسفن الأسرع من الصوت "إكس-31أ" لضرب السفن على سطح المياه بما في ذلك سفن الإنزال والنقل. وتصل سرعة الصاروخ إلى 1000 متر في الثانية. ووزن الرأس الحربي يصل إلى 100 كيلوغرام.

يذكر أن المناورات العسكرية متعددة المجالات في بحر قزوين بدأت في 18 يوليو/ تموز. ويقودها قائد سلاح الجو الرابع وجيش الدفاع الجوي، الفريق فيكتور سيفوستيانوف. ويشارك أكثر من عشر سفن وقطع من أسطول بحر قزوين، وحوالي 40 طائرة في المناورات.