"إسكندر" في كراسنودار تضرب السفن في البحر الأسود

سبوتنيك. تدربت وحدات لواء الصواريخ على تنفيذ مهات متعددة، فنشرت منظومات "إسكندر" على إطلاق صواريخ على أهداف في البحر الأسود وعلى الساحل، وفقا للخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية.

© Sputnik . Sergey Orlov "إسكندر" الروسي منيع في وجه "باتريوت" الأمريكي

وقامت بكل المهام التي يمكن أن تقوم بها في القتال الحقيقي: نشر المنظومات وتجهيزها للإطلاق وإدخال إحداثيات الأهداف في الصاروخ.

وتجري هذه التدريبات في إطار التحقق من الجاهزية القتالة لمنطقة كرادسنودار تحت قيادة قائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية الشرقة العقيد ألكسندر دفورنيكوف. ويشارك فيها جميع أفراد لواء الصواريخ وأكثر من 100 قطعة من المعدات العسكرية.