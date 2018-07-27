"إس-400" تدمر هدفا جويا سريعا وصعبا (فيديو)

أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية أن منظومة الدفاع الجوي "إس-400" دمرت هدفا جويا سريعا وصعبا بنجاح خلال التدريبات في كامتشاتكا.

سبوتنيك. وجاء في بيان الخدمة: "أطلقت منظومات "إس-400" صواريخ على أهداف جوية صعبة وسريعة في شبه جزيرة كامتشاتكا، ورصدت محطات الرادار الصاروخ الهدف في الوقت المناسب ورافقته".

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى إطلاق الصواريخ في آن واحد من عدة مواقع. وأكدت بيانات الرقابة تدمير الهدف بنجاح.

وشارك في التدريبات كذلك مقاتلات "ميغ-31" ومروحيات "مي-8" وطائرات بدون طيار.

إس-400 "تريومف"- منظومة دفاع جوي بعيدة ومتوسطة المدى مصممة من أجل تدمير وسائل الهجوم الجوي والاستطلاع (بما في ذلك الطائرات الشبح) وأي هدف جوي آخر.