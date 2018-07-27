"كا-28" السورية تقصف الإرهابيين (فيديو+صور)

وتستخدم هذه المروحيات لفترة طويلة في ضرب الأهداف الأرضية للإرهابيين.
وتصل سرعة المروحيات إلى 290 كم في الساعة ومداها 200 كم وقادرة على حمل 5000 كغ.
مروحية KA-28 تابعة للبحرية السورية.. #سورية #SYRIA pic.twitter.com/duLOh8O12l— موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) July 25, 2018
ونشر في الإنترنت صور وفيديو لاستخدام هذه المروحيات.
#Pt. Few photos related to capture of Hayt from Rebels by #ISIS showing up-armoured SVBIED, #SyAF Ka-28 bombing area & T-55 seized. W. #Saraa — #Syria. pic.twitter.com/C65itpqF9K— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) July 15, 2018
وفي الوقت الحاضر، قل استخدام هذه المروحيات في المهام القتالية، ولكنها لا تزال تستخدم في الهجمات، واستخدمت آخر مرة في هذا الشهر.
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