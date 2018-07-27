"كا-28" السورية تقصف الإرهابيين (فيديو+صور)

وتستخدم هذه المروحيات لفترة طويلة في ضرب الأهداف الأرضية للإرهابيين.

وتصل سرعة المروحيات إلى 290 كم في الساعة ومداها 200 كم وقادرة على حمل 5000 كغ.

ونشر في الإنترنت صور وفيديو لاستخدام هذه المروحيات.

وفي الوقت الحاضر، قل استخدام هذه المروحيات في المهام القتالية، ولكنها لا تزال تستخدم في الهجمات، واستخدمت آخر مرة في هذا الشهر.