الصين: هذا ما يؤرق أمريكا

وصفت وسائل إعلام صينية الغواصات الروسية من فئة "بوري" بالكابوس الذي يؤرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادت جريدة ifeng بقدرات غواصات "بوري"، مشيرة إلى أن طولها يبلغ 170 مترا، وأنها لا تصدر ضجيجا يُذكر ما يجعل اكتشافها أمر صعبا.

Courtesy of Northern Fleet press service فيديو مثير: للمرة الأولى... غواصة روسية تطلق 4 صواريخ بولافا دفعة واحدة

وتتفوق غواصات "بوري" الروسية على الغواصات الأمريكية من فئة "أوهايو" بحسب رأي خبراء الصين.

وصنعت روسيا صاروخاً خاصاً لغواصات "بوري" أطلِق عليه "بولافا".

وتحمل الغواصة الواحدة من فئة "بوري" 16 صاروخا من طراز "بولافا" بالإضافة إلى 12 قاذفا للطوربيدات والصواريخ المضادة للسفن.

وأجرت روسيا مؤخرا تجربة جديدة لصاروخ "بولافا" تضمنت إطلاق 4 صواريخ دفعة واحدة من الغواصة.

وقدّر اتحاد العلماء الأمريكيين قوة الصواريخ الأربعة التي أطلقتها غواصة "يوري دولغوروكي" بـ2400 كيلو طن، مشيرا إلى أن التجربة التي أجرتها روسيا في 22 مايو/أيار 2018 كانت أقوى بـ160 مرة من القنبلة الأمريكية التي تم تفجيرها في هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية.

واعتبر صحفيون صينيون أن روسيا ردت من خلال تلك التجربة على ازدياد حجم القوات الأمريكية في أوروبا الشرقية.

ويستطيع صاروخ "بولافا" أن يحمل 7 — 10 رؤوس مدمرة التي تقدر على اختراق أي شبكة خصصت لاصطياد الصواريخ.

ولا يمكن التكهن بمسار صاروخ "بولافا" ما يجعل اعتراضه أمرا مستحيلا.

ويجعل كل ذلك الغواصات الروسية الجديدة أرهب سلاح في العالم، حسب مصادر إعلامية صينية.