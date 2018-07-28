فرقاطة جديدة تدخل خدمة القوات البحرية الروسية

جرت مراسم دخول الفرقاطة من مشروع 22350 "أدميرال غورشكوف" إلى خدمة القوات البحرية الروسية، واحتفال رسمي لرفع علم القديس أندرو في مصنع "سيفيرنايا فيرف" في سان بطرسبورغ.

سيوتنيك. وقال فيكتور بورسوك نائب قائد فرقاطة البحرية الروسية في الاحتفال الرسمي: "احملوا هذا العلم بكرامة وشرف".

© REUTERS / MURAD SEZER القوات البحرية الروسية تحصل على ثلاث سفن حربية جديدة

وأقيم هذا الاحتفال عشية العرض العسكري البحري الرئيسي. وسوف تشارك الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" في العرض يوم 29 يوليو تموز. ووصلت السفينة إلى خليج فنلندا، واتمت رحلتها من سيفيرومورسك بنجاح، وكان في الرحلة أيضا الطراد الصاروخي "مارشال اوستينوف" والغواصة النووية "أرويول"، والسفينة كبيرة المضادة للسفن "سيفيرومورسك".

فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" هي السفينة الرئيسية من مشروع 22350، وهي قادرة على القيام بمجموعة واسعة من المهام في المناطق البحرية البعيدة..