"ناشيونال إنترست" تعدد ميزات "سو-25" الروسية عن "أ-10" الأمريكية

ولكن وجود نظام التوجيه في الجزء الأمامي من القاذفة الروسية يعني أن مسافتها محدودة.
وتجدر الإشارة إلى أن أفضل تحديث للطائرة الهجومية "سو-25 إس إم" يكمن في استخدام نظام الملاحة "بارس". ويوفر هذا النظام خريطة رقمية متحركة وجهاز استقبال من الأقمار الصناعية.
وتمكن هذه الميزات الطائرة الهجومية من الوصول إلى الهدف بسرعة، إضافة إلى العمل بشكل أفضل وكفاءة أكثر، بسبب تقليل العبء على الطيار.
كما حصل النموذج الجديد من "سو-25 إس إم3" على نظام الملاحة والتوجيه "سولت-25" الذي يتضمن جهاز التصوير الحراري ويحسن الإشارة.
وأفادت الأنباء في وقت سابق أن التعديل الجديد من "سو-25 إس إم3" حصلت على إمكانية الحماية من الصواريخ المضادة للطائرات.
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