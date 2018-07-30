"ناشيونال إنترست" تعدد ميزات "سو-25" الروسية عن "أ-10" الأمريكية

كتبت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الطائرة الهجومية الروسية المحدثة "سو-25إس إم3" أسرع من الأمريكية "أ-10إس"، كما أنها مجهزة بنظام التوجيه الجديد في الجزء الأمامي من الطائرة وليس في وحدة خارجية، الأمر الذي يميزها.

ولكن وجود نظام التوجيه في الجزء الأمامي من القاذفة الروسية يعني أن مسافتها محدودة.

© Sputnik . Kirill Kallinikov "سو-57" أقل تكلفة من "إف-35"

وأشارت المجلة إلى أن " سو-25 " إحدى أهم الطائرات القتالية في ترسانة السلاح الجوي الروسي. ولفتت " ناشيونال إنترست " الانتباه إلى استخدام هذه الطائرة في جميع الصراعات، التي شاركت فيها القوات السوفييتية والروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن أفضل تحديث للطائرة الهجومية "سو-25 إس إم" يكمن في استخدام نظام الملاحة "بارس". ويوفر هذا النظام خريطة رقمية متحركة وجهاز استقبال من الأقمار الصناعية.

وتمكن هذه الميزات الطائرة الهجومية من الوصول إلى الهدف بسرعة، إضافة إلى العمل بشكل أفضل وكفاءة أكثر، بسبب تقليل العبء على الطيار.

كما حصل النموذج الجديد من "سو-25 إس إم3" على نظام الملاحة والتوجيه "سولت-25" الذي يتضمن جهاز التصوير الحراري ويحسن الإشارة.

وأفادت الأنباء في وقت سابق أن التعديل الجديد من "سو-25 إس إم3" حصلت على إمكانية الحماية من الصواريخ المضادة للطائرات.