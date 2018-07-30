استمرار التدريب البحري بمشاركة مصر وأمريكا والسعودية والإمارات

واصلت عناصر القوات الخاصة لكل من مصر والإمارات والسعودية وأمريكا، اليوم الاثنين 30 تموز/يوليو، فعاليات التدريب الأمريكي المصري المشترك "استجابة النسر 2018"، الذي يستمر على مدار عدة أيام في نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب، حيث "تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات القتالية، التي تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ العديد من الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذا تنفيذ إدارة أعمال قتال مشتركة نهارا وليلا لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الألغام وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، ويأتي ذلك بهدف صقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التدريبية بينها".



© REUTERS / KCNA جنرال أمريكي: جيش كوريا الشمالية خفض عدد المناورات الميدانية أخيرا

وأشار البيان إلى "وصول قطع بحرية تابعة لدولتي الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات التدريب البحري المشترك، الذي بدأت مراحله الأولى بعقد مؤتمر افتتاحي تضمن الأنشطة المخططة وإجراءات القيادة والسيطرة لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وتجارب المواصلات الإشارية والتدريب على طرق الدفاع ضد الأهداف الساحلية والسطحية، حيث يعد التدريب المشترك، أحد أهم التدريبات البحرية، التي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وتعزيز العمل على تحقيق الأمن البحري بين الدول المشاركة".