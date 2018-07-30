طريقة بسيطة للنصر في الحرب العالمية الثالثة

وطرحت المجلة مثال فعالية هذه الطريقة، ما حصل في عام 2015، عندما تسببت الزلازل وتحرك المنحدرات الساحلية بقطع كابل الألياف البصرية عالي السرعة الوحيد، الذي يربط بين جزر ماريانا، غربي المحيط الهادئ، التابعة للولايات المتحدة، مع الأرخبيل، ما أدى إلى انقطاع خدمات إرسال واستقبال الطائرات وتوقف اتصالات الهاتف والانترنت، كما لم يتمكن السكان من الدفع بالبطاقات في المتاجر.
ويعتقد كاتب المقال أن روسيا قادرة على شن الحرب الهجينة في البحر. ووفقا للمجلة فإن روسيا تملك معدات حديثة لأعماق البحار، إضافة إلى الأسطول البحري الحديث ومشاة البحرية المدربين، يمكن اعتبار روسيا الدولة الأكثر استعدادا لتنفيذ مثل هذا العمل العسكري.
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