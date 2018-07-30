اليابان تفكك صواريخ "باتريوت" الأمريكية من جنوب غرب البلاد

أعلن مصدر عسكري مطلع، اليوم الاثنين 30 تموز/يوليو، أن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم تفكيك منظومة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت إر.أي.إس - 3" الأمريكية، المنتشرة جنوب غربي البلاد، في ضوء انخفاض التهديد الصاروخي من قبل كوريا الشمالية، بحسب القناة التلفزيونية "إي إن كا".