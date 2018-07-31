مدفعية الجيش السوري تدمر ما يمنع تقدمه

يواصل الجيش السوري عمليته العسكرية الهادفة إلى تطهير البلاد من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويستعين الجيش السوري لتحقيق هدفه بالطيران والمدفعية.

🇸🇾 We are the flood! We are the volcano! We are the right and the owners of our beautiful #Syria! We will not give up any inch of our land. We are the #SyrianArmy 🇸🇾 We are coming to #Idlib for eradicate the terrorists from our ground! #Syrians #SAA #TigerForces #NDF 💪 ✌ pic.twitter.com/LQovn2Xl6T — Desert Hawk 🇸🇾 شب (@Syrian_Uruk) July 28, 2018

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وعن استخدام المدفعية قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن مدفعية الجيش السوري ترمي مواقع الإرهابيين بوابل من النار والرصاص، مدمرة ما يعيق تقدم وحدات الجيش.

ويطلق كل مدفع من مدافع "مستا بي"، مثلا، مئات القذائف أحيانا.

وتُستخدم مدافع هاوتزر "مستا بي" عيار 152 ملم، ضد الإرهابيين في سوريا منذ خريف عام 2015. وقد أثبت هذا المدفع فعاليته في تدمير ما يجب تدميره من أهداف.

ويوضع مدفع "مستا بي" في المقطورة التي يمكن جرّها بسرعة تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة.

ويقدر مدفع "مستا بي" على تدمير أهداف تبعد عنه 28900 متر بواسطة القذائف التي يبلغ وزن الواحدة منها 42 — 43 كيلوغراما.