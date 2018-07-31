الصور الأولى لـ"بي أم بي-3" العراقية

ونشرت الصور الأولى للمركبات على الإنترنت.
وكتب Defense Blog أنه عرف من بعض المصادر أن العراق طلب المئات من المركبات القتالية الجديدة "بي أم بي-3" وأن حوالي 300 مركبة ستسلم إلى العراق حتى عام 2022.
وسيحصل الجيش العراقي على نسخة محسنة من مركبات القتال "بي أم بي-3" ومنظومة إضافية للحماية. وتملك بي أم بي-3 المحدثة قوة نيران أكبر وحماية لذلك ففعالتها القتالية أعلى.
بي أم بي-3 واحدة من أكثر المركبات القتالية تسليحا فهي مزودة بمدفع 2أ70 عيار 100 ملم وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وثلاث مدافع رشاشة بي كي تي.
Assembling BMP-3 for the #Iraqi army pic.twitter.com/MVrjtLvUoB— TME-Defence (@TMEDefence) July 26, 2018
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