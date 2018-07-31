الصور الأولى لـ"بي أم بي-3" العراقية

رصدت المركبات القتالية الجديدة لـ"بي أم بي-3" التي سيزود بها الجيش العراقي في مصنع كورغان للآلات. واستنتج الخبراء هذا الشيء بفضل اللون الرملي للمركبات.

ونشرت الصور الأولى للمركبات على الإنترنت.

© Sputnik . Evgeniy Bijatov تزويد مشاة الجيش العراقي بمركبة شيقة

وكتب Defense Blog أنه عرف من بعض المصادر أن العراق طلب المئات من المركبات القتالية الجديدة "بي أم بي-3" وأن حوالي 300 مركبة ستسلم إلى العراق حتى عام 2022.

وسيحصل الجيش العراقي على نسخة محسنة من مركبات القتال "بي أم بي-3" ومنظومة إضافية للحماية. وتملك بي أم بي-3 المحدثة قوة نيران أكبر وحماية لذلك ففعالتها القتالية أعلى.

بي أم بي-3 واحدة من أكثر المركبات القتالية تسليحا فهي مزودة بمدفع 2أ70 عيار 100 ملم وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وثلاث مدافع رشاشة بي كي تي.