"سو-34" تغرق "سفينة الإرهابيين" بصاروخ أسرع من الصوت (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لإطلاق صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت من طراز "أكس-31" من القاذفة "سو-34".
ودمر طيران الدائرة العسكرية الجنوبية الهدف بنجاح، الهدف — سفينة موجودة في بحر قزوين خلال التدريبات في المنطقة.
وشارك في التدريبات طاقم أكثر من 10 سفن وسفن تابعة لأسطول بحر قزوين وكذلك نحو 40 طائرة: مجموعة من مقاتلات "سو-30 إس أم" وقاذفات "سو-24 و"سو-34" وكذلك الطائرة الهجومية "سو-25".
وتم تصميم الصاروخ التكتيكي المضاد للسفن الأسرع من الصوت "إكس-31أ" لضرب السفن على سطح المياه بما في ذلك سفن الإنزال والنقل. وتصل سرعة الصاروخ إلى 1000 متر في الثانية. ووزن الرأس الحربي يصل إلى 100 كيلوغرام.
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