الفريق الروسي يتصدر مسابقة "خبير إصلاح الأسلحة" في إطار الألعاب العسكرية

سمارا — سبوتنيك. وجاء في بيان للمركز الصحفي للمسابقة، "في المسابقة في إطار الألعاب العسكرية "آرميا- 2018" (الجيش — 2018) خبير- السلاح"، التي تجري على موقع التدريب في منطقة بينزا، تم تحديد أفضل خبير سلاح لإصلاح المعدات المضادة للطائرات… أفضل وقت، في يوم المنافسة الأول، تم عرضة من قبل فريق من روسيا. حيث أكمل المهام خلال 27.09 ثانية".

وأضاف المركز الصحفي أن المركز الثاني حصل عليه فريق من كازاخستان في وقت 32.53 ثانية، والثالث- فريق من أوزبكستان 36.14 ثانية ، والرابع — من الصين 36.15 ثانية.

وتتنافس الفرق في سحب مدفع مضاد للطائرات بعيار 23 ملم من طراز " زو- 23" من الجبهة التقليدية إلى القاعدة والقيام بإصلاحه. وقام المتسابقون بإجلاء المعدات من "الجبهة" لأربعة كيلومترات، وكان يتوجب عليهم خلال الطريق التغلب على عدة عوائق مثل المياه، التل، المنحدر، المناطق الملوثة من التضاريس وبعد معالجة أوجه القصور يقوم الفريق برمايات نارية اختبارية.

هذا وأصبحت المنافسة على إصلاح المدافع المضادة للطائرات هي المرحلة الثانية من مسابقة "خبير- السلاح". وحتى 5 آب/ أغسطس، يتعين على الفرق أيضًا تحديد أفضل خبير سلاح لإصلاح أنظمة إطلاق الصواريخ والمشاركة في سباقات التتابع المعقدة.

ويشار إلى أن المسابقة تجري على خمس مراحل، وسيتنافس المشاركون على قطر المدافع وإصلاح مدافع الهاوتزر والمدافع المضادة للطائرات وراجمات الصواريخ غراد، والبياتلون وغيرها.

هذا وتجرى الألعاب العسكرية الدولية كل عام في روسيا وكازاخستان وعدد من الدول الأخرى، ابتداء من شهر تموز/ يوليو وتمتد إلى شهر آب/ أغسطس، ويشارك فيها عدد من الدول بفرق مختلفة في مختلف التخصصات العسكرية.