أول مرة...رصد مدرعة الكشف الإشعاعي الكيميائي "إر خ أم6" في سوريا (فيديو)

شوهدت مدرعة الكشف الإشعاعي الكيميائي "إر خ أم-6" في سوريا لأول مرة، وقد صممت على أساس المدرعة "بي تي إر-80".

وظهرت المدرعة في تقرير القناة الأولى عن منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا.

وهي تختلف عن "بي تي إر" بشكلها الخارجي بوجود معدات خاصة على بدنها الخارجي. على وجه الخصوص يوجد على السطح جهاز استشعار للتحكم عن بعد "بي إر خ دي دي-2بي". وبمساعدته يستطيع العسكريون اكتشاف وتحديد المواد السامة على بعد 3 كم عن منطقة التلوث المفترضة.

وزودت المدرعة بأحدث المعدات بما في ذلك بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية. ويقوم بجمع المعلومات وإرسالها إلى مركز القيادة.

وهي مسلحة بمدفع رشاش "كي بي في تي" عيار 14.5 ملم وقناصة "بي كي تي أم" عيار 7.62 ملم.

سرعتها القصوى 80 كم في الساعة على الطريق السريع وعلى سطح الماء 9 كم في الساعو ووزنها 13.5 طن وطاقمها 3 أشخاص.

ووفقا للخبراء العسكريين، تعتبر"إر خ أم-6" حاليا من أفضل المدرعات لهذا الغرض في العالم. وهي ضرورية في سوريا، حيث يستخدم الإرهابيون المواد السامة مرار وتكرارا، فباستخدامها، يمكن تحديد التهديدات بفعالية، وإنقاذ الآلاف من المدنيين.