روسيا أصبحت رائدة على مستوى العالم في عدد المدرعات

أصبحت روسيا في عام 2017 الرائدة في عدد المدرعات الحديثة والمعدات والمركبات، وكذلك الصواريخ والمدفعية، التي دخلت خدمة القوات المسلحة.

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي دميتري بولغاكوف أن القوات الروسية حصلت على أكثر من 25 ألف مدرعة ومركبة قتالية جديدة وأكثر من 4 آلاف صاروخ ومدفعية حديثة في إطار إعادة تسليح القوات في السنوات الـ5 الأخيرة.

© Sputnik . Evgenei Biatiov بالفيديو...إمكانيات أحدث مدرعة روسية "تايفونيونوك"

وقال بولغاكوف: "ونتيجة لذلك ووفقا لجدولة روسيا وبحسب الخبراء المستقلين، احتلت روسيا المركز الأول في التصنيف العالمي في عام 2017".

وتجدر الإشارة إلى أن وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الوسطى، المتمركزة في منطقة كيميروفو، حصلت على مدفعيات ذاتية الدفع جديدة 2إس7إس أم "مالكا". وفي العام المقبل، سيحصل الجيش على مركبة قتالية جديدة "كورغانيتس —25".