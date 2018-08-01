البحرية الروسية تستلم 26 سفينة جديدة

أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن القوات البحرية الروسية قد استلمت في العام الحالي 8 سفن ومراكب جديدة، وسيزداد هذا العدد إلى 26 سفينة وباخرة حتى نهاية العام الحالي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوريسوف خلال مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع مكرس لحجوزات وزارة الدفاع لصالح البحرية: "هذا العام قد استلم الأسطول بالفعل أربع سفن وزورقاً لمكافحة أعمال التخريب و 3 سفن إسناد. ومن المتوقع أن تصل إلى الأسطول خلال عام 2018، 26 سفينة وباخرة وزورقاً جديدة ، بما في ذلك و 4 سفن مسلحة بصواريخ "كاليبر" المجنحة.

© Sputnik . Vasily Batanov ظهور سفينة صاروخية جديدة لدى القوات البحرية الروسية

ولفت بوريسوف إلى أن هذا سيزيد من القدرات الهجومية للبحرية الروسية، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع قد عقدت معظم العقود مع شركات الصناعة الخاصة بحجوزات الدولة للدفاع ويخطط لتنفيذها خلال عام لصالح البحرية.

وقال بهذا الخصوص: "نركز اليوم على التوزيع الحالي لحجوزات الدولة لوزارة الدفاع لعام 2018 ، بالإضافة إلى تنفيذها بحلول 1 آب/ أغسطس. ألاحظ على الفور أن معظم العقود قد أبرمت بالفعل. وقد تم تخصيص المال لحجوزات وزارة الدفاع عن طريق الوزارة".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن بداية كانون الثاني/يناير عام 2017، أن برنامج التسليح الحكومي للفترة 2018 — 2025، يجب أن يحل محل برنامج التسليح الحكومي — 2020.

وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين، في أيار/مايو عام 2012 ، تعليمات تقضي بأن تصل حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية قبل عام 2020 إلى 70 في المئة

وبدأ في روسيا عام 2008 ، إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصره برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة. وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل [317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي] حتى عام 2020 ، بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.