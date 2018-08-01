العراق يصنع برجا آليا مسلحا بقاذفة "آر بي جي-7" (صور)

سيتعقب الجيش العراقي الإرهابيين باستخدام قاذفة "آر بي جي-7" التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وظهرت في الإنترنت صور للبرج الآلي الذي صنعه الحرفيون العراقيون والآن يتم اختباره.

والبرج الآلي عبارة عن ترايبود يدور بمساعدة محركات كهربائية في الجزء العلوي، حيث تثبت قاذفة القنابل اليدوية مع كاميرا الفيديو. ويتم التحكم به من الكومبيوتر عبر الكابل.

وهو مصمم من أجل استخدامه في الكمائن وتنفيذ مهام الحراسة في المناطق النائية. وهو قادر على ضرب وسائل النقل التي يستخدمها المسلحين والمدرعات وحتى الدبابات.

وميزة البرج هي أن المشغل يرى الهدف، ولذلك فإن احتمال إصابة الصديق ينخفض كثيرا.