العراق يصنع برجا آليا مسلحا بقاذفة "آر بي جي-7" (صور)

وظهرت في الإنترنت صور للبرج الآلي الذي صنعه الحرفيون العراقيون والآن يتم اختباره.
والبرج الآلي عبارة عن ترايبود يدور بمساعدة محركات كهربائية في الجزء العلوي، حيث تثبت قاذفة القنابل اليدوية مع كاميرا الفيديو. ويتم التحكم به من الكومبيوتر عبر الكابل.
وهو مصمم من أجل استخدامه في الكمائن وتنفيذ مهام الحراسة في المناطق النائية. وهو قادر على ضرب وسائل النقل التي يستخدمها المسلحين والمدرعات وحتى الدبابات.
وميزة البرج هي أن المشغل يرى الهدف، ولذلك فإن احتمال إصابة الصديق ينخفض كثيرا.
#العراق برج آلي مسلح بقاذفة RPG— KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) July 31, 2018
سيكون مفيذ في نصب الكمائن وحراسة المناطق النائية 🇮🇶 pic.twitter.com/XoY0bxT1H9
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