تعرف على قدرات الجيش السوري في عيده الـ 73

تحتل سوريا المركز 49 عالميا بين 136 دولة، بينما تحتل المركز السابع شرق أوسطيا.

وتتكون البنية التنظيمية للجيش السوري بحسب موقع وزارة الدفاع السورية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية.

© AFP 2018 / Joseph Eid رسالة الرئيس الأسد لجنوده في ذكرى تأسيس الجيش

وتعتبر القوات البرية في الجيش العربي السوري النوع الأساسي للقوات المسلحة، وهي من أكثر أنواع القوات عددا وتنوعا من حيث التسليح وأساليب خوض الأعمال القتالية.

وتتألف من 304 آلاف عسكري، بالإضافة إلى 4640 دبابة قتالية، بحسب موقع "GFP".

أما القوات الجوية فتشمل: الطيران، ووسائط الدفاع الجوي الإقليمي والرادار، وأنظمة التحكم الآلي، والحرب الإلكترونية، والمسح والبحث والإنقاذ، والملاحة الجوية والخدمات اللوجستية.

وتتألف من 460 قطعة جوية مختلفة.

ينقسم سلاح الجو حسب الغرض والمهام إلى طيران بعيد المدى (استراتيجي)، طيران جبهة (تكتيكي)، طيران النقل العسكري وطيران الجيش، والتي بدورها، يمكن أن تتكون من الطيران القاذف والمقاتل والقاتل القاذف وطيران الاستطلاع وطيران النقل والطيران الخاص، بحسب موقع "وزارة الدفاع السورية".

وتصنف القوة البحرية والدفاع الساحلي في سوريا على أنها نوع من أنواع القوات المسلحة المخصص لحماية سواحل البلاد وخطوط المواصلات البحرية ومساندة القوات البرية في خوض العمليات على الاتجاهات الساحلية ونقل القوات والحمولات بحرا.

وتتألف من 56 قطعة بحرية.