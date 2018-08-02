تسجيل
15:01 02 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    صاروخ اسكندير

    منظومة "إسكندر" ضد التهديد البحري... سلاح جديد يدمر سفن الناتو

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعترف خبراء غربيون بأن منظومة "إسكندر – إم" واحدة من أخطر أنواع الأسلحة الروسية، حيث يصل مداه إلى 500 كم، ولا يمكن التنبؤ بمساره ويتمتع بدقة عالية جدا بإصابة الأهداف الأرضية والبحرية بآن واحد.

    وتستطيع منظومة "إسكندر — إم" إصابة الأهداف الصغيرة وأنظمة إطلاق الصواريخ والمدفعية البعيدة المدى والطائرات والمروحيات المتواجدة في المطارات العسكرية ومراكز القيادة لمدى يصل إلى 500 كم. بالإضافة إلى أنه يمكن إطلاق صاروخ أو صاروخين معا، وتحتاج المنظومة 4 دقائق فقط لتكون في وضعية قتالية.

    وقد تم تصنيع منظومة "إسكندر — إم"، التي تعمل على الوقود الصلب، باستخدام "تقنية التخفي" (Stealth technology). كما أنه يمكن التحكم بمسارها في أي وقت، حيث تقوم بالمناورة بشكل دائم. وتصل سرعة الصاروخ إلى 2000 كم في الساعة، بينما يزن الرأس الحربي حوالي نصف طن ومجهز بمواد حارقة واختراق ومواد متفجرة أخرى.

    صاروخ اسكندر
    Youtube/ZvezdaTVnews
    صاروخ اسكندر

    سحق المدمرات

    يمكن لمنظومة "إسكندر — إم" أن تطلق صواريخ مجنحة (كاليبر) عالية الدقة من طراز "إر-500". وهذا النوع من الصواريخ يسمح بتدمير الأهداف الأرضية للعدو والسفن الحربية أيضا.

    وقال الخبير العسكري، ألكسي ليونكوف، لوكالة "سبوتنيك" إن "تزويد المنظومة بصواريخ كاليبر سيمكنها من تدمير السفن الحربية الصغيرة والمتوسطة، مثل المدمرة الأمريكية " Arleigh Burke" أو حاملات صواريخ توماهوك، إلخ".

    منظومة اسكندر
    © Sputnik . Aleksey Danichev
    منظومة "اسكندر"

    وأضاف الخبير "يصل مدى صواريخ كاليبر المضادة للسفن إلى 500 كم، وفي المرحلة النهائية عند الاقتراب من الهدف، يتسارع الصاروخ لتفوق سرعته سرعة الصوت. كما أنه يحلق على ارتفاع منخفض (5-10 أمتار) ولذلك من المستحيل أن يتم إسقاطه من قبل الدفاعات الجوية للسفن الحربية. وحسب وزن الرأس الحربي للصاروخ (يتراوح بين 200 إلى 500 كغ) يتم تحديد مهمته، حيث تقوم الصواريخ الأخف بتدمير المدمرات، بينما الأثقل بتدمير الطرادات".

    حلول شاملة

    تعد منظومة صواريخ "إسكندر" المضادة للسفن، إضافة جيدة لأنظمة الصواريخ الساحلية، مثلا منظومة "باستيون"، وهي عبارة عن منظومة أثقل من "إسكندر" ومصممة لاستهداف المجموعات الهجومية الحاملة للطائرات والسفن الحربية الكبيرة.

    ويشار إلى أن منظومة "باستيون" مجهزة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن أسرع من الصوت من طراز "أونيكس" التي تزن 3 أطنان وتطير على ارتفاع 14 كم.

    وقال ليونكوف: "إن هذا النوع من الذخيرة الثقيلة، مصممة للتعامل مع السفن الحربية من الدرجة الأولى (الكبيرة)، حيث يمكنها حماية الساحل على امتداد 600 كم. وإن تم الجمع بين جميع المنظومات الصاروخية، فسوف نحصل على دفاع ساحلي لا يهزم".

    الكلمات الدلالية:
    سلاح جديد يدمر سفن الناتو, باستيون, صاروخ اسكندير, منظومة اسكندير, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الجسر الذهبي في مدينة با نا هيلز، فيتنام، 31 يوليو/ تموز 2018
    بين يدي السماء... الجسر الذهبي في فيتنام
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك