"ميغ 21"... المقاتلة الروسية التي أسقطت 3 طائرات أمريكية (فيديو وصور)

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأحد 5 أغسطس / آب، إن مقاتلة "ميغ — 21" التابعة للقوات الجوية الهندية، استطاعت أن تسقط 3 مقاتلات حربية أمريكية تابعة للقوات الجوية الباكستانية في إحدى المعارك الجوية عام 1971.
ولفتت المجلة إلى أن كل من المقاتلة الروسية "ميغ — 21" والمقاتلات الأمريكية "إف — 104 إيه" تمتلكان تصميمات متقاربة، تعتمد على خفة الوزن، وكلاهما أسرع من الصوت، إضافة إلى أن كلا الطائراتين يمكنهما تنفيذ مهام متنوعة.
Indian Air Force MiG-21 crashes in Himalayas: pilot dead https://t.co/RABPzXIt6y #India #military pic.twitter.com/6HNrkquy61— Sputnik (@SputnikInt) July 18, 2018
وكلا الطائرتين دخلتا الخدمة في روسيا وأمريكا خلال خمسينيات القرن الماضي، لكن أول مواجهة بينهما كان في أجواء شبه القارة الهندية في معركة جوية بين القوات الجوية الهندية والباكستانية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)