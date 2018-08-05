"ميغ 21"... المقاتلة الروسية التي أسقطت 3 طائرات أمريكية (فيديو وصور)

تعد المقاتلة الروسية "ميغ - 21" إحدى المقاتلات الأسطورية، التي أنتجتها روسيا، وفي عام 1971 استطاعت أن تسقط أكثر من 3 مقاتلات أمريكية طراز "إف - 104 إيه" المعروفة بـ"ستار فايترز".

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأحد 5 أغسطس / آب، إن مقاتلة "ميغ — 21" التابعة للقوات الجوية الهندية، استطاعت أن تسقط 3 مقاتلات حربية أمريكية تابعة للقوات الجوية الباكستانية في إحدى المعارك الجوية عام 1971.

ولفتت المجلة إلى أن كل من المقاتلة الروسية "ميغ — 21" والمقاتلات الأمريكية "إف — 104 إيه" تمتلكان تصميمات متقاربة، تعتمد على خفة الوزن، وكلاهما أسرع من الصوت، إضافة إلى أن كلا الطائراتين يمكنهما تنفيذ مهام متنوعة.

وكلا الطائرتين دخلتا الخدمة في روسيا وأمريكا خلال خمسينيات القرن الماضي، لكن أول مواجهة بينهما كان في أجواء شبه القارة الهندية في معركة جوية بين القوات الجوية الهندية والباكستانية.