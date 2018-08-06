مجلة أمريكية تتحدث عن "سلاح سري" لدى الدبابة الروسية "أرماتا"

وأشارت المجلة إلى أن الدفاعات النشطة للدبابة تحتوي على "ابتكارات جديدة وبعض الأنظمة التي لم يتم رؤيتها سابقا".
ويشار إلى أن نظام الحماية يتمتع بحساسات استشعارية قادرة على تتبع الصواريخ المضادة للدبابات.
وأكدت الجريدة أن نظام الحماية "أفغانيت" يتيح أيضا إضافة منصة إطلاق على الجزء الخلفي من الدبابة، والتي يمكنها إطلاق مواد دخان كثيف، وتبديد الإشعاعات والإشعاعات الحرارية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام يتمتع بمنصة دفاعية ضد الصواريخ المضادة للدبابات، حيث يتم إطلاقها في حال عدم فعالية وسائل الحماية الأخرى.
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