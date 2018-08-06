مجلة أمريكية تتحدث عن "سلاح سري" لدى الدبابة الروسية "أرماتا"

تحدثت المجلة الأمريكية "ناشيونال إنتيريست" عن وجود سلاح سري لدى الدبابة الروسية "تي-14" والتي هي عبارة عن نسخة من الدبابة الأساسية "أرماتا".

وأشارت المجلة إلى أن الدفاعات النشطة للدبابة تحتوي على "ابتكارات جديدة وبعض الأنظمة التي لم يتم رؤيتها سابقا".

© Sputnik . Ilja Pitalev حرب الدبابات..."أرماتا" الروسية ضد "ميركافا" الإسرائيلية

ووفقا للمجلة، فإن نظام الحماية " أفغانيت " يتيح وضع رادارين على جوانب مدفع الدبابة، وهما قادران على العمل في الأوضاع القتالية النشطة وغير النشطة.

ويشار إلى أن نظام الحماية يتمتع بحساسات استشعارية قادرة على تتبع الصواريخ المضادة للدبابات.

وأكدت الجريدة أن نظام الحماية "أفغانيت" يتيح أيضا إضافة منصة إطلاق على الجزء الخلفي من الدبابة، والتي يمكنها إطلاق مواد دخان كثيف، وتبديد الإشعاعات والإشعاعات الحرارية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام يتمتع بمنصة دفاعية ضد الصواريخ المضادة للدبابات، حيث يتم إطلاقها في حال عدم فعالية وسائل الحماية الأخرى.