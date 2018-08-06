خبير عسكري: "الدرون" سلاح خطير وبسيط وهذه مميزاته

بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر استخدام المنفذين لطائرات مسيرة "درون" كانت تحمل عبوات متفجرة هدفها الوصول على بعد أمتار من الرئيس لتنفجر وتقتله.

وأشار الخبير العسكري الروسي ألكسي ليونكوف أن تحويل طائرات المسيرة "الدرون" الى سلاح خطير وفتاك ليس أمرا صعبا ولا يتطلب الكثير من الجهود.

وقال ليونكوف: "من المفهوم أن استخدام الطائرات المسيرة "الدرون" يكون من خلال مسافات قريبة يتم التحكم بها عن بعد ليس بكثير، وقد عمل المنفذون على التحكم بها في منطقة قريبة من مكان الاحتفال العسكري الذي شارك فيه الرئيس الفنزويلي".

وأضاف ليونكوف: "من السهل اليوم تحويل طائرة مسيرة "درون" عادية إلى أداة وسلاح خطير قادر على تدمير أهداف مختلفة والقيام بعمليات اغتيال لشخصيات وذلك لصعوبة كشفها واستهدافها".

وخلص قائلا: "أهم سبب لانتشار هذه الوسيلة هو الإرهاب العالمي ويجب البدء به للتخلص من هذا السلاح الخطير والبسيط في آن".