خبير عسكري: "الدرون" سلاح خطير وبسيط وهذه مميزاته

وقال ليونكوف: "من المفهوم أن استخدام الطائرات المسيرة "الدرون" يكون من خلال مسافات قريبة يتم التحكم بها عن بعد ليس بكثير، وقد عمل المنفذون على التحكم بها في منطقة قريبة من مكان الاحتفال العسكري الذي شارك فيه الرئيس الفنزويلي".
وأضاف ليونكوف: "من السهل اليوم تحويل طائرة مسيرة "درون" عادية إلى أداة وسلاح خطير قادر على تدمير أهداف مختلفة والقيام بعمليات اغتيال لشخصيات وذلك لصعوبة كشفها واستهدافها".
وخلص قائلا: "أهم سبب لانتشار هذه الوسيلة هو الإرهاب العالمي ويجب البدء به للتخلص من هذا السلاح الخطير والبسيط في آن".
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