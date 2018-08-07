خبراء أمريكيون: المقاتلة الروسية "سو-35" تتفوق على " الشبح" الأمريكية

أعلن خبراء في مجلة "National Interest " المتخصصة بالإحصائيات العسكرية والسياسية، عن تفوق المقاتلة الروسية "سو 35" على نظيراتها الأمريكية المعروفة باسم "الشبح".

فبحسب الخبراء، فإن المقاتلة الروسية "سو 35" تتفوق على نظيراتها الأمريكية الموجودة حاليا لدرجة كبيرة.

ويعود سبب التفوق للقدرة العالية التي تتمتع بها المقاتلة الروسية على المناورة، وذلك لاستخدامها محركات من نوع "AL-41F1S"، الأمر الذي يوفر لها سرعة المناورة أمام طائرات العدو.

وتصل السرعة القصوى للمقاتلة الروسية إلى 2.25 ماخ، كما أنها تستطيع الطيران لارتفاع يصل إلى 18 ألف متر فوق سطح الأرض وتستطيع الطيران لمسافة تصل إلى 4.5 ألف كيلومتر.

وبحسب المجلة، فإن المقاتلة تستخدم صواريخ رادارية من نوع "K-77M" بمدى يصل لأكثر من 190 كيلومترا، وصواريخ من طراز "Р-74" للمسافات القصيرة، بالإضافة لترسانة من الصواريخ لمواجهة أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية.

وبعد التحليل توصل خبراء المجلة إلى أن المقاتلة الروسية تتفوق على كل نظيراتها من الجيل الرابع بما في ذلك طائرة "F-15" الأمريكية، وكذلك المقاتلات الأوروبية.