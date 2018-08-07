الصين تطلق صاروخها الأسرع من سرعة الصوت (فيديو)

نشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" للصاروخ الصيني المعروف باسم "Star Air-2" والأسرع من الصوت.

أعلنت الأكاديمية الصينية للملاحة الجوية الفضائية "CAAA"، في وقت سابق، عن اختبارات ناجحة للصاروخ.

ويتمتع الصاروخ الجديد بسرعة تفوق سرعة الصوت، لشكله المخروطي في قسمه الأمامي بالإضافة للوصول لارتفاعات شاهقة باستخدام موجات الصدم، والتي تتشكل بعد تجاوز حاجز الصوت.

وصرحت الأكاديمية بأن الصاروخ قضى 10 دقائق في الجو ليقوم بسلسلة مناورات على ارتفاع 30 كيلومترا.

وبحسب الصحافة الصينية، فإن الصاروخ الجديد قد يستخدم مستقبلا كوسيلة لنقل الرؤوس الحربية وتسليم البضائع بسرعة فائقة.