الصين تطلق صاروخها الأسرع من سرعة الصوت (فيديو)

أعلنت الأكاديمية الصينية للملاحة الجوية الفضائية "CAAA"، في وقت سابق، عن اختبارات ناجحة للصاروخ.
ويتمتع الصاروخ الجديد بسرعة تفوق سرعة الصوت، لشكله المخروطي في قسمه الأمامي بالإضافة للوصول لارتفاعات شاهقة باستخدام موجات الصدم، والتي تتشكل بعد تجاوز حاجز الصوت.
【中國乘波體高超音速飛行器試驗過程曝光 外形一清二楚】— 通傳媒 (@TongMediaHK) ٧ أغسطس ٢٠١٨
中國近日成功進行了“星空-2”號高超音速飛行器試驗。在央視報導中，該飛行器的氣動外形為乘波體，可實現高度30公裏、馬赫數5.5-6飛行窗口自主飛行400秒以上，諸如“薩德”、“愛國者”、“宙斯盾”等先進防空導彈系統將很難攔截它。 pic.twitter.com/ZZbCm3ioVQ
وصرحت الأكاديمية بأن الصاروخ قضى 10 دقائق في الجو ليقوم بسلسلة مناورات على ارتفاع 30 كيلومترا.
وبحسب الصحافة الصينية، فإن الصاروخ الجديد قد يستخدم مستقبلا كوسيلة لنقل الرؤوس الحربية وتسليم البضائع بسرعة فائقة.
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