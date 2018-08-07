الدفاع الروسية تتسلم 3 صواريخ "أنغارا" من الفئة الثقيلة

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن مركز خرونيتشيف لتصنيع الصواريخ الفضائية يقوم، في إطار العقد الحكومي مع وزارة الدفاع، بتصنيع ثلاثة صواريخ "أنغارا" من الفئة الثقيلة وصاروخين من الفئة الخفيفة.

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماع أجراه مع القادة والمسؤولين العسكريين عن طريق الفيديو اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب: "في عام 2014 استكملنا بنجاح تجارب التحليق، التي جرت في ميدان بليسيتشك لإطلاق الصواريخ الفضائية، التي خضعت لها منظومة صاروخية فضائية، وذلك بالإضافة إلى الإطلاقات الأولى لصواريخ "أنغارا" من الفئتين الثقيلة والخفيفة".

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation بوتين: إطلاق صاروخ "أنغارا" في 2021

وأفاد رئيس مؤسسة " روس كوسموس "، دميتري روغوزين، مؤخرا، بأن عملية تصنيع صواريخ "أنغارا" الجديدة للنقل، ستبدأ في حدود عامي 2024-2023.

يذكر أن صواريخ "أنغارا" الناقلة تعتبر معدات صديقة للبيئة، حيث أنها تستخدم كيروسين وأوكسجين فقط كوقود دون استخدام غيبتيل، وهو أحد عناصر وقود الصواريخ السامة للغاية.

وتضم أسرة صواريخ "أنغارا" عدة أنواع من الصواريخ التي تتراوح أوزانها من 3.8 طن إلى 37 طنا، وذلك لإطلاقها من ميدان بليسيتسك، وفي المستقبل من ميدان فوستوتشني".

وتضم أسرة صواريخ "أنغارا"، كما يلي: صاروخ "أنغارا —1.2" من الفئة الخفيفة وصاروخ "أنغارا-3" من الفئة المتوسطة وصاروخ "أنغارا — 5" مع تعديليها "أنغارا — 5 إم" (محدثة) و"أنغارا — 5 بي" (مأهولة) بالإضافة إلى "أنغارا — 5 في" (ذات حمولة زائدة).