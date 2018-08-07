الدفاع الروسية: الهند وجنوب أفريقيا والمغرب تشارك في مسابقة "فصيلة المظلات" 2019

أعلن قسم المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، أن مظليين من جنوب أفريقيا والهند والمغرب يشاركون بمسابقة "فصيلة المظلات" عام 2019، التي تقام في إطار ألعاب الجيش الدولية (أرميا - 2018).

موسكو — سبوتنيك. وقال الحكم الرئيسي في المسابقة، الفريق أندريه فيازنيكوف، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب: "في العام المقبل سيتوسع عدد المشاركين في هذه المسابقة، والآن ممثلو الهند حاضرين كمراقبين، وأعلنوا بالفعل أنهم سيشاركون في العام المقبل".

© Sputnik . Evgeny Biyatov الفريق الروسي يتصدر مسابقة "خبير إصلاح الأسلحة" في إطار الألعاب العسكرية

وكان فريق جنوب أفريقيا قد شارك في مرحلة المشي على الأقدام خارج إطار المسابقة، وذكر أيضا أنه سيشارك في العام المقبل في هذا الحدث، وأعلن فريق من المغرب أنه، في العام المقبل، سيشارك في جميع مراحل المسابقة".

ويشارك أكثر من 400 جندي من 10 دول في المسابقة الدولية لوحدات المظلات "فصيلة المظلات" وهي: روسيا والجزائر وبيلاروسيا وفنزويلا وإيران والصين والمغرب وباكستان والسودان وجنوب إفريقيا.

ويتكون كل فريق من نحو 40 شخصا في المتوسط، مع رؤساء الوفود ومجموعات الدعم الفني والتدريب.

وتقام المسابقة الدولية لوحدات المظلات "فصيلة المظلات" في إطار الألعاب العسكرية الدولية من 28 يوليو/ تموز إلى 9 أغسطس.

وتقام المراحل الرئيسية للمنافسات في موقعي ستروغا الحمراء وزافليتشيه للتدريب في منطقة بسكوف.

ويتكون جزء كبير من الفريق الوطني الروسي من جنود الفرقة 76، التي تتمركز على أراضي المنطقة.

وتجرى الألعاب العسكرية الدولية كل عام في روسيا وكازاخستان وعدد من الدول الأخرى، ابتداء من شهر يوليو وتمتد إلى شهر أغسطس، ويشارك فيها عدد من الدول بفرق مختلفة في مختلف التخصصات العسكرية.