الحرس الثوري يعلن تفاصيل صاروخ جديد يبلغ مداه 1500 كيلومتر

شرح أحد الخبراء في القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني تفاصيل أداء صاروخ كروز يطلق من الجو ويبلغ مداه 1500 كيلومتر.

وكشف الحرس الثوري عن هذا الصاروخ الذي يمكن تزويد طائرات "سوخوي 22" به للمرة الأولى خلال زيارة القائد العام لقوات الحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري لقاعدة شيراز الجوية في مراسم إزاحة الستار عن 10 طائرات من طراز سوخوي 22 المحدثة والمحسنة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

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وقال الخبير إن إيران لديها تاريخ في إنتاج صواريخ كروز بحرية و برية يعود الي عدة سنين مضيفا ان القوات الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية قد قامت بتصميم وانتاج صاروخ كروز يبلغ مداه 1500 كيلومتر من خلال المساعي الحثيثة التي بذلها الخبراء المحليون من خلال الاستفادة من البنى التحتية لصواريخ كروز الأرضية.

وصرح ان الهدف من انتاج صواريخ كروز التي تطلق من الجو هو تدمير أهداف محددة يبلغ مداها 1500 كيلومتر مضيفا أنه يجري توجيه هذا الصاروخ من خلال استخدام أنظمة Ins وGps وGlonass وTerom وDsmac.