الجيش المصري يحقق إنجازا في مسابقة الألعاب العسكرية الدولية (فيديو )

حقق الفريق المصري المشارك في مسابقة الألعاب العسكرية الدولية مراكز متقدمة خاصة في مجال التصويب باستخدام صواريخ "أرض - جو" المحمولة على الكتف طراز "كيو دبليو - 2"، المضادة للطائرات.

© AFP 2018 / Mohamed El-Sherbeny الجيش المصري يعلن مقتل 6 مسلحين وعسكريين في شمال سيناء

ويعتمد الجزء الخاص بقوات الدفاع الجوي على استخدام وسائل الدفاع الجوي ضد أهداف جوية باستخدام أسلحة مضادة للطائرات، فيما يعرف بمسابقة "السماء الصافية".

ونقلت "RT" عن مصدر عسكري من داخل المسابقة أن الفريق المصري احتل المركز الثاني، خلال يومي الافتتاح واليوم الأول، وجاء ترتيبه بعد الصين، الدولة المستضيفة للمسابقة.

واستخدم الفريق المصري صواريخ محمولة على الكتف تشبه الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إيغلا — إس" وهي صواريخ "أرض — جو" طراز "كيو دبليو — 2"، صينية الصنع وكان أول ظهور لها عام 1998.

ويتراوح مدى الصواريخ الصينية "كيو دبليو — 2" بين 10 أمتار إلى 3500 متر، بحسب موقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن تلك الصواريخ تعتمد على نظام عمل الصواريخ "فاير آن فورغيت"، التي لا تحتاج إلى متابعة الرامي بعد الإطلاق.

وتستخدم تلك الصواريخ قذائف صاروخية ذات مرحلة واحدة، يتم توجيهها بالأشعة تحت الحمراء.

ويمكن إطلاق الصاروخ بواسطة جندي واحد، كما يمكن تثبيتها على متن المركبات العسكرية المتحركة.