جنرال أمريكي: روسيا والصين ليستا صديقتين لنا... أسلحتهما قادرة على تدمير أمريكا

وأوضح الجنرال أن موسكو وبكين تطور إمكانيات الأسلحة، التي تفوق سرعة الصوت، بقوة، بينما لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على الرد على ذلك.

Ministry of Defence of the Russian Federation