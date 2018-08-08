بالفيديو...هل تستطيع قاذفة القنابل اليدوية "فوغ-25" تدمير سيارة

ووفقا للقناة، إن هذه الأهداف هي الطابوق وحاوية شحن معدنية وسيارة وأطلقوا النار باستخدام "فوغ-25" و"فوغ-25بي".

واتضح أن ضرب الهدف باستخدام القاذفة اليدوية أمر صعب. على سبيل المثال اختبار قوة طلقات "فوغ-25" على مجموعة من الطابوق تنجح فقط في المحاولة الثانية. أول محاولة لم تصب الذخيرة الهدف وانفجرت عندما اصطدمت بجذع شجرة، ولكن التجربة نجحت في المحاولة الثانية.

وتمكنت القاذفة من اختراق جدار الحاوية المعدنية جزئيا بعد عدة محاولات وعند الإطلاق على السيارة فقط شظايا القذيفة أصابت الهدف.

وتجدر الإشارة إلى أن قاذفات القنابل اليدوية مصممة في المقام الأول لتدمير العدو المشاة في الملاجئ: وراء الجدران أو في الخنادق، وكذلك من أجل إرسال إنذار دخاني.