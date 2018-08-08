"الأقوى في المنطقة"... إيران تعلن تفوقها في الجو

قال قائد سلاح الجو للجیش الإیراني، العمید طیار یوسف قرباني، إن الوحدات القتالیة التابعة للجیش بلغت أعلى مراكز القوة، رغم الحظر العسكري الأمریكي والغربي ضد بلاده.

وأضاف القائد العسكري الإيراني، في تصریحات صحفية الیوم الأربعاء، أمام حشد من الضباط الجدد، أن "الجمهوریة الإسلامیة تمتلك أقوى أسطول مروحیات في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

واعتبر العمید أنه "بفضل توجیهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة وبركة دماء الشهداء الأبرار، تمكنت القوات المسلحة الإیرانیة من بلوغ مستوى رفیع من القوة والاقتدار".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi تزامنا مع عرض ترامب... الجيش الإيراني يعلن جاهزيته للقتال

وأشار قائد القوة الجویة للجیش الإیراني إلى أن "المستشارین العسكریین الأجانب الذین جاؤوا إلى إیران قبل الثورة الإسلامیة، زعموا أنهم لو غادروا البلاد سینتهی ذلك بتدمیر القدرات الجویة والمروحیة في إیران"، مضيفا: "لكن سلاح الجو الإیراني تمكن على مدى العقود الأربعة الماضیة من أن یواصل مهامه بكل قوة واستقرار".

وأشاد القائد العسكري بالطاقات الصناعیة لدى القوة الجویة للجیش؛ مبینا أن "الأخصائیین الشباب لدى هذه القوة تمكنوا من تطویر القدرات الصاروخیة، وتجهیز أسطول المروحیات بمناظیر الرؤیة اللیلیة".