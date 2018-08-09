روسيا تحسن الخصائص القتالية لمروحية "كا-52" أليغاتور

وقالت إدارة المشتريات الحكومية إن "كا-52" (أليغاتور) ستتمكن بعد التحديث من اكتشاف الأهداف والتعرف عليها على مسافات أكبر. أي أن المروحية ستتمكن من اكتشاف الهدف البري، مثل الدبابة، على بعد 10 كم والتعرف عليه على بعد 8 كم.
وسيتم تثبيت النظام البصري الإلكتروني مع وحدة قياس الممانعة في مقدمة المروحية. كما سيتم تجهيزها بنظام توجيه الأسلحة المضادة للدبابات وجهاز التصوير الحراري وجهاز تحديد المدى الليزري وجهاز الاستشعار.
وستساعد التحديثات الجديدة "أليغاتور" على توجيه الصواريخ الموجهة "فيخر" بشكل أكثر فعالية.
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