روسيا تحسن الخصائص القتالية لمروحية "كا-52" أليغاتور

أعلنت إدارة المشتريات الحكومية عن تحسين الخصائص القتالية للمروحية الهجومية "كا-52" من خلال تحسين النظام البصري الإلكتروني، الأمر الذي سيزيد من فعالية استخدام الأسلحة المضادة للدبابات.

وقالت إدارة المشتريات الحكومية إن "كا-52" (أليغاتور) ستتمكن بعد التحديث من اكتشاف الأهداف والتعرف عليها على مسافات أكبر. أي أن المروحية ستتمكن من اكتشاف الهدف البري، مثل الدبابة، على بعد 10 كم والتعرف عليه على بعد 8 كم.

© Sputnik . Vitaliy Ankov عودة طاقم آخر لطائرة "كا-52" الحربية إلى روسيا من سوريا

ووفقا للوثائق فسوف يتم الانتهاء من العمل على التحديث بحلول نهاية أيلول/سبتمبر من العام الجاري، بعد إضافة المعلومات اللازمة عن نتائج اختبارات الرقابة إلى وثائق التصميم.

وسيتم تثبيت النظام البصري الإلكتروني مع وحدة قياس الممانعة في مقدمة المروحية. كما سيتم تجهيزها بنظام توجيه الأسلحة المضادة للدبابات وجهاز التصوير الحراري وجهاز تحديد المدى الليزري وجهاز الاستشعار.

وستساعد التحديثات الجديدة "أليغاتور" على توجيه الصواريخ الموجهة "فيخر" بشكل أكثر فعالية.