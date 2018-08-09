مواصفات صواريخ "كيه دبليو - 2" الصينية (فيديو وصور)

أثبتت صواريخ "أرض - جو" المحمولة على الكتف كفاءة عالية في ميادين القتال، في العديد من الحروب، ومن بينها صواريخ "كيو دبليو - 2" الصينية، التي تشبه في تصميمها صواريخ "إيغلا - إس" الروسية.

أورد موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي مواصفات صواريخ "كيو دبليو — 2" الصينية، مشيرا إلى أنها واحدة من أفضل الصواريخ المحمولة على الكتف، المصممة لتمكين قوات الدفاع الجوي من إسقاط الطائرات الحربية على ارتفاعات قريبة جدا، إضافة إلى قدرتها على إسقاط طائرات تحلق على ارتفاعات كبيرة.

Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps/ Wikipedia صاروخ صيني يقضي على دبابة "أبرامز" (فيديو)

ولفت الموقع إلى أن الصواريخ الصينية تخطت في كفاءتها قدرة الصواريخ الأمريكية "ستينغر" المضادة للطائرات.

وتمثل صواريخ "كيو دبليو — 2" جيلا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف، لعدة أسباب أبرزها خفة وزنه، وسهولة الاستخدام، وإمكانية إخفائه بصورة سريعة عقب الإطلاق، إضافة إلى قوته التدميرية الهائلة.

ويتميز الصاروخ الصيني بامتلاكه نظام تصويب عالي الدقة يعتمد على التوجيه بالأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى مداه الكبير، الذي يمنحه القدرة على مهاجمة أهداف في نطاق واسع بدقة عالية.

China gives to South Sudan Army Chinese-made QW-2 MANPADs

Protection of strategic oil fields for the chinese market? pic.twitter.com/aVisF0KRrZ — Tom Antonov (@Tom_Antonov) March 16, 2015

ويعد الصاروخ سلاحا فعالا ضد المقاتلات الحربية، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا، التي تعجز وسائل الدفاع الجوي التقليدية على ضربها، كما يمكنها ضرب الطائرات الحربية الأخرى والمروحيات المسلحة، إضافة إلى قدرته على استهداف الطائرات من دون طيار "درون" والصواريخ المجنحة.

ويتراوح مدى الصواريخ الصينية بين 10 أمتار حتى 3500 مترا، بحسب موقع "أرمي ريكوغنيشن".

وكان أول ظهور لتلك الصواريخ عام 1998.

Chinese QW-2 MANPADS missile in service with Turkmenistan army, https://t.co/E9y2njdtFf pic.twitter.com/wSmrjjsbay — Muzaffer Ünsaldı (@muzafferunsaldi) January 12, 2018

وتعتمد فكرة عمل الصاروخ الصيني "كي دبليو — 2" على استخدام صاروخ مرحلة واحدة، يتم إطلاقه بواسطة جندي واحد، كما يمكن إطلاقه من على متن المركبات العسكرية، وهو من صواريخ الكتف، التي لا تحتاج إلى متابعة الرامي بعد الإطلاق، لأنه مصمم بنظرية "فاير أند فورغيت".